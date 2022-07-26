Erken menopozda yeni yöntem: PRP tedavisi

Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Halk arasında yumurtalık gençleştirme olarak da bilinen PRP yöntemiyle, erken menopoz olgularında kendiliğinden gebelikler oluşuyor. Yöntem, hastanın kendi yumurtasıyla gebe kalması içi bir fırsat veriyor” dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, yumurta rezervini etkileyen en önemli faktörden birinin de yaş olduğunu söyledi. Kadının yaşı 38 üzerine çıkınca yumurta sayısının hızla azaldığını belirten Prof. Dr. Çoküser, “40 yaş altındaki bazı kadınlarda da erken menopaza bağlı olarak yumurta sayısında hızlı azalma olabilir. Yumurta sayısı azalmış kadınlarda erken dönemde yapılacak tüp bebek tedavisi ile gebelikler elde edilebilmektedir. Yumurta sayısı azalan kadınlar da erken menopoz öyküsü olanlarda, yumurta ve embriyo kalitesi kötü olan kadınlarda yumurtalıklara yapılan PRP uygulaması ile yumurta sayısı ve kalitesi üzerine olumlu etkiler sağlanarak gebelik şansı artırılabilmektedir” ifadelerinde bulundu.



“PRP yöntemiyle kendiliğinden gebelik gelişebiliyor”

Yumurtalıklara PRP uygulamaları konusunda çok iyi deneyimleri olduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, sözlerine şöyle devam etti:

“PRP (platelet rich plazma), erken menopoz tedavisinde kullanılan ameliyatsız bir tedavi yöntemdir. PRP tedavisiyle damardan alınan kan platetten zengin bir plazma haline getirilerek tekrar hastaya enjekte edilir ve bu sayede overlerin aktive olması sağlanır. PRP tedavisinin; doku iyileşmesi, kan artışı ve dokuların çoğalmasında faydalı olduğu bilinmektedir. Erken menopoz döneminde yapılan tüp bebek tedavilerinde, yumurtalıklara yönelik uygulanan PRP tedavisi de gebelik şansının artmasına yardımcı olur. PRP yöntemiyle erken menopoz olgularında kendiliğinden gebelikler oluşabilir. PRP uygulamalarıyla kendiliğinden gebelik oluşması nedeniyle yumurtalık rezervini artırdığını da verilerimiz kanıtlıyor. Dolayısıyla kadınlara kendi yumurtasıyla gebe kalması için fırsat veriyor.”



“PRP tedavisi ile tüp bebekte başarı şansı artabilmekte”

PRP uygulaması ile normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansı yükselebilmekte olduğunu aktaran Çoksüer, “Tüp bebek alanında PRP ile ilgili yapılan araştırmalar; tüp bebek tedavisi uygulamaları sırasında rahim zarı kalınlığı gereğinden ince olan hastalarda, süren tedaviye ek olarak hastanın kendi kanından elde edilen PRP'nin rahim zarına uygulanması ile verilen desteğin gebelik başarısını artırdığını göstermektedir. Tüp bebek tedavisi sürecinde PRP uygulaması temel olarak, hastanın kendi kanından elde edilen trombosit açısından zengin kanın hastanın rahmine geri verilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Rahim zarını uygun kalınlığa getirmenin yanı sıra kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek ve yumurta kalitesini arttırmak için de kullanılabilmektedir. Erken menopozlu hastalarda PRP tedavisi ile tüp bebekte başarı şansı artabilmekte. Diyarbakır Tüp Bebek Merkezi'mizde PRP ile ilgili yaptığımız çalışma, Avrupa’nın saygın İnfertilite dergisi olan 'Gynecol Endocrinol’ dergisinde yayınlandı. Çalışmamız, PRP uygulanan kadınlarda tüp bebek başarı şansının önemli derecede artığını gösterdi. Bu çalışmamız hem ülkemizde hem de uluslararası tüp bebek camiasında büyük bir yankı uyandırdı” diye konuştu.



“PRP tedavisi menopoz şikayetlerini de azaltabilmekte”

Erken menopozun kadınların 40 yaşından önce adetten kesilmesini ifade ettiğini kaydeden Çoksüer, “PRP tedavisi, kanımızda bulunan trombosit denilen, hasarlı dokuda kanamayı durdurup sonrasında tamir sürecini başlatan hücrelerin ayıklanmasını sağlar. Erken menopoz belirtileri genellikle doğal menopoza giren kadınların yaşadığı semptomlarla aynıdır. Üst vücuda yayılan ani bir sıcaklık hissi şeklindedir. Bu belirtiler, yumurtalıkların daha az östrojen ürettiğinin ve erken menopozun işaretleridir. Bu belirtilerin dışında vajinal kuruluk, idrar kaçırma, sinirlilik, ruh hali değişimleri, depresyon, uykusuzluk, cinsel istekte azalma görülebilir. Östrojen kaybıyla ilişkili kemik erimesi, kolon ve yumurtalık kanseri, diş kaybı ve katarakt oluşumu riski artar. PRP yöntemi detaylı olarak trombosit ve büyüme faktörleri yönünden zengin plazmanın (platelet rich plasma) tedavi amacıyla organ ve/veya dokulara uygulanması olarak tanımlanabilir. Uzun bir süredir, estetik cerrahi, medikal estetik, ortopedi ve fizik tedavi gibi branşlarda PRP tedavisi kullanılmaktadır. Son yıllarda erken menopoz tedavisinde de PRP tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Sonuç olarak, erken menopoza giren hastalarda PRP (yumurta gençleştirme) tedavisi başarılı bir şekilde uygulandığında hem normal gebelik şansı artmaktadır hem de tüp bebek ile gebelik şansı artabilmektedir” şeklinde konuştu.

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