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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Elaldı yeni projeleriyle geliyor

İHA

Türkiye'nin en genç CEO'larından Ömer Elaldı, istihdam alanında gerçekleştireceği yeni atakları ile gündemde. Ömer Elaldı, bu yıl da enflasyon ve pandemiye inat kadın ve engelli istihdamında yine farkındalık oluşturacak.

Ömer Elaldı yeni projeleriyle geliyor

Türkiye’nin en genç CEO’larından Ömer Elaldı, istihdam alanında gerçekleştireceği yeni atakları ile gündemde. Ömer Elaldı, bu yıl da enflasyon ve pandemiye inat kadın ve engelli istihdamında yine farkındalık oluşturacak.
Türkiye’nin en genç CEO’larından Ömer Elaldı, Hacıbaba Pastaneleri şirketi üzerinden enflasyon, pandemiye rağmen kadın ve engelli istihdamında yeni farklar oluşturacak. 700 çalışanından yaklaşık 150'si engelli ve kadın olan Elaldı, bu yıl da engelli ve kadın kadrosunda artışa gideceğini belirtti. Elaldı, yaptığı açıklamada özellikle kadınların ve dezavantajlı grupların iş yaşamında her zaman normal statüdeki insanlara nazaran daha dezavantajlı durumda olduğunu söyledi. Elaldı, “22 Eylül 1996 tarihinde dört kardeşli bir ailenin ortancası olarak Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dünyaya geldim. Eğitim hayatını Diyarbakır’da tamamlayarak çok genç yaşta iş hayatına atıldım. İş yaşantısına baba mesleği olan pastanecilik ve tatlıcılık sektöründe kendi işletmemiz olan Hacıbaba Pastaneleri şirketinde başladım. Sektörün tüm katmanlarında emek sarf ederek, adeta bir marangozun ince işçiliği edasında işlenerek en iyi noktaya geldim. 700 personelin çalıştığı Hacıbaba Pastaneleri şirketimizde Türkiye’nin en genç CEO’su unvanını alarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da finans alanında kendimi geliştirdiğim için kurumun finans direktörü olarakta verilen görevi eksiksiz yerine getirmekle uğraşıyorum. 2016 yılında evlendim, aynı zamanda 1 çocuk babasıyım. İlkokul yıllarında iken iş dünyasına girmeyi ve işsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyordum. Gerçekleştireceğimiz yeni çalışmalarla özellikle kadın ve dezavantajlı gruplarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Çalışma ailemize katacağımız yeni arkadaşlarımızın büyük bir bölümünü bu yıl belirlediğimiz iki gruptan seçeceğiz. Daha önce de örneklerini gördüğümüz gibi şans verildiği takdirde engelli bireylerimizin ve kadınlarımızın neler başarabileceğini görmüş bulunuyoruz. Bu şiarla yola çıkıp, bu arkadaşlarımıza yeni ufuklar aralamak bizler için en mutlu verici olaydır” dedi.
Kadın ve engelli istihdamı noktasında vermiş oldukları çabayı aynı şekilde spor alanında da yaymayı hedefleyen, birçok gazetede, dergide ve internet sitesinde haberleri yer alan Ömer Elaldı, öte yandan sporun insan yaşamındaki ve ahlakındaki önemin her fırsatta altını çizmeye devam ediyor. Elaldı, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur şiarıyla’ spor kulüplerinde de aktif görevler almakta.

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