Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 322 oldu 

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, oğlu Özkan için Manisa'dan gelen Selahattin Murğ'un katılımı ile 322'ye yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1158 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan ailelerin sayısı, Manisa'dan gelen Selahattin Murğ'un katılımı ile 322'ye yükseldi. Oğlu Özkan'ın (17) 1991'de evden çıkıp, bir daha gelmediğini belirten Selahattin Murğ, "Manisa'dan geldim. Oğlumu kaçırıp, PKK'ya teslim ettiler. Oğlumu istiyorum, almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum ne aradı ne de telefon etti. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler. Buradan gidemem, oğlum gel" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2022-11-03 13:53:31
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