Diyarbakır Müze Kompleksi'nde Rekor Ziyaretçi Sayısı: 2025'in İlk 6 Ayında 141 Bin Kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 6 ayında 141 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 2015 yılında ziyaretçilere kapılarını açan yerleşke, barındırdığı 14 tescilli tarihi yapının yanı sıra yaklaşık 100 bin eseriyle bölgenin en önemli kültürel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Müze kompleksinin ziyaretçi sayılarında her yıl kayda değer bir artış gözleniyor. 2021'de; 47 bin olan ziyaretçi sayısı, 2022’de; 68 bin, 2023’te; 131 bin, 2024'te ise 194 bine ulaştı. 2025’in yalnızca ilk 6 ayında ulaşılan 141 bin ziyaretçi sayısı, yıl sonu için hedeflenen 300 bin sayısının yüzde 55’ine tekabül ediyor.

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100 KİŞİDEN 16 KİŞİ MÜZEYİ ZİYARET ETTİ Yalnızca Türkiye’den değil, yurt dışından da yoğun ilgi gören müze, 2024'te Diyarbakır’a gelen her 100 kişiden 16 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu oran, kentin kültürel turizm potansiyelini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Komplekste yer alan eserlerin toplam sayısı yaklaşık 100 bin olup, bunların 36 bin 600’ü koleksiyon eseri niteliğindedir. Şu anda 1.615 eser teşhir salonlarında sergilenmekte ve ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Kalan eserler koruma altında muhafaza edilmeye devam etmektedir.

DİYARBAKIR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE HAZIRLIK

2025'in Ekim ayında düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali ile müze kompleksine olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Festival döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye yoğun ilgi göstermesi, Diyarbakır’ın kültür turizmine olan katkısını pekiştirecek.