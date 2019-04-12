Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Bir takım internet sitelerinde Ak Parti Bağlar İlçe Başkanlığına yönelik olarak bir saldırı olduğu yönünde haberlere yer verilmiştir.

12.04.2019 günü saat 13.30 sıralarında Urfa Bulvarı üzeri Akboz Mobilya isimli iş yerine mermi isabet ettiği iddiasıyla ilgili yapılan araştırmalarda; iş yerinin tabela kısmında 1 adet yorgun tabir edilen mermi çekirdeği gömleği bulunduğu anlaşılmıştır.

"BİR SALDIRI SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

Söz konusu internet kaynaklarında geçenin aksine incelemenin yapıldığı yer AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığına yönelik bir saldırı söz konusu olmayıp iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü