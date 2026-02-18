Diyarbakır’da çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu

Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 15 Şubat 2026 ( Sağlığınızı Baştan Yaratın! Check-Up ve Beslenme Tüyoları)

İyi Yaşam'da Check-Up'ın kimler için gerekli olduğu ve hastalıkların nasıl teşhis edilebildiği ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Bilbay anlattı.