        Diyarbakır'da çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu

        Diyarbakır- Silvan kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu, trafik tek şeritten kontrollü sağlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 00:17 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:17
        Çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu
        Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır–Silvan kara yolu, 450 evler kavşağında meydana geldi.

        Yolun bir bölümünde yaşanan çökme sonucu yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

        Trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tarafından yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

        Çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 15 Şubat 2026 ( Sağlığınızı Baştan Yaratın! Check-Up ve Beslenme Tüyoları)

        İyi Yaşam'da Check-Up'ın kimler için gerekli olduğu ve hastalıkların nasıl teşhis edilebildiği ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Bilbay anlattı.

