Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Ava ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ava, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 17.03.2026 - 09:34
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Ava hayatını kaybetti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay, öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
AĞIR YARALANDI
Kavgada İbrahim Ava, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ava, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan şüpheli A.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
