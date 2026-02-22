Canlı
        Diyarbakır'da trenin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da trenin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da bir tren kazası meydana geldi. Kurtalan–Ankara seferini yapan Güney Ekspresi treninin çarptığı zihinsel engelli 45 yaşındaki Mehmet Saçan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saçan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 14:59
        Tren kazasında hayatını kaybetti

        Diyarbakır’da, trenin çarptığı zihinsel engelli yaya Mehmet Saçan (45), hayatını kaybetti.

        TREN, ZİHİNSEL ENGELLİ ADAMA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza, dün öğle saatlerinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtalan-Ankara arası çalışan Güney Ekspresi treni, zihinsel engelli olduğu belirtilen Mehmet Saçan’a çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Saçan, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Mehmet Saçan, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saçan’ın cenazesi otopsinin ardından kırsal Karpuzlu Mahallesi’nde toprağa verildi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
