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Diyarbakır’daki yeni heykeller gündem oldu

Diyarbakır'da geçtiğimiz ay gündeme gelen fakat eleştiriler üzerine kaldırılan karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykellerine yenileri eklendi. TIR'a yüklü görülen ve sosyal medyada tartışmalara neden olan dev karpuz ile surları temsil eden heykeller yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi

Diyarbakır’daki yeni heykeller gündem oldu - Haberler
Karpuz içindeki çocuktan sonra 'gök' karpuz!
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DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerleri arasında yer alan karpuz, kadayıf, folklor ekibi ve burmalı bileziğin tanıtımını yapmak amacıyla Diyarbakır Havalimanı kavşağına heykel çalışması yapmıştı.

Ancak karpuz içindeki çocuk heykeli ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykeli, eleştiriler üzerine kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde heykelleri yenileyeceği belirtilmişti.

Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine heykeller konuşulmaya başlandı.

Karpuz ve sur maketleri Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.

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