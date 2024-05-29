Diyet yaparken aç kalmanıza gerek yok! İşte tok tutan düşük kalorili 12 yiyecek

YARIM FİNCAN SİYAH FASULYE 114 KALORİ

Vegan beslenenler çok iyi bilir, fasulye hem şahane bir protein kaynağıdır hem de lifli yapısıyla epey doyurucudu bir gıdadır. Diyet listemiz ne kadar renkli olursa sürdürülebilirliği o kadar kolay olur. Siyah fasulye denenecekler arasına girsin çünkü yarım fincanında 114 kalori ve 7 gram protein var!