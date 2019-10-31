Diz ağrısı her yaşta birçok insanda görülebilen, onlarca nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ağrılardır. Çocuklarda ve yaşlılarda daha fazla görülebilir. Menisküs veya dizde zorlama gibi çok farklı nedenlerle bacak ağrısı oluşabilir. Diz ağrısı için doktora gidene kadar ağrıyı hafifletme yolları vardır.

Buz Kompresi Uygulamak

Buz ile dize kompres yapmak, hem dizdeki ağrıyı azaltır hem de şişme ihtimali varsa ortadan kaldırır. Sırtüstü yatarak dizlere buz koyup, 20 dakika beklemek gerekmektedir. Bu işlemi hafif ağrılarda uygulamanız gerekmektedir. Ağrınız şiddetliyse ve buz kompresi işe yaramıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

Diz Ağrısı İçin İlaçlar

İlaçları bilinçsizce almak bazen olumsuz sonuçlar doğuracağından, ilaç tavsiyesi için mutlaka bir hekim tarafından tavsiye edilen ilaçları kullanmalıyız. Ağrı çok olduğunda eczacıdan da yardım alınabilir.

Dizleri Hareket Ettirin

Ağrı olduğunda uzun süreli dinlenmek, mevcut ağrısının daha da çoğalmasına sebep olur. Bu nedenle ağrı olduğunda dizi çok zorlamadan hareket etmek gerekir. Hareket ettikçe dizlerdeki ağrılarda hafifleme görülebilir. Diz ağrısı çeken ve hareket eden insanlar, etmeyenlere göre daha kısa sürede iyileşir. Bu nedenle ağrıya rağmen hareketlerinize devam edin.

Diz Ağrısı Çeken Kişilerin Yapması ve Yapmaması Gerekenler