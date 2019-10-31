Diz ağrısı her yaşta birçok insanda görülebilen, onlarca nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ağrılardır. Çocuklarda ve yaşlılarda daha fazla görülebilir. Menisküs veya dizde zorlama gibi çok farklı nedenlerle bacak ağrısı oluşabilir. Diz ağrısı için doktora gidene kadar ağrıyı hafifletme yolları vardır.
Buz Kompresi Uygulamak
Buz ile dize kompres yapmak, hem dizdeki ağrıyı azaltır hem de şişme ihtimali varsa ortadan kaldırır. Sırtüstü yatarak dizlere buz koyup, 20 dakika beklemek gerekmektedir. Bu işlemi hafif ağrılarda uygulamanız gerekmektedir. Ağrınız şiddetliyse ve buz kompresi işe yaramıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.
Diz Ağrısı İçin İlaçlar
İlaçları bilinçsizce almak bazen olumsuz sonuçlar doğuracağından, ilaç tavsiyesi için mutlaka bir hekim tarafından tavsiye edilen ilaçları kullanmalıyız. Ağrı çok olduğunda eczacıdan da yardım alınabilir.
Dizleri Hareket Ettirin
Ağrı olduğunda uzun süreli dinlenmek, mevcut ağrısının daha da çoğalmasına sebep olur. Bu nedenle ağrı olduğunda dizi çok zorlamadan hareket etmek gerekir. Hareket ettikçe dizlerdeki ağrılarda hafifleme görülebilir. Diz ağrısı çeken ve hareket eden insanlar, etmeyenlere göre daha kısa sürede iyileşir. Bu nedenle ağrıya rağmen hareketlerinize devam edin.
Diz Ağrısı Çeken Kişilerin Yapması ve Yapmaması Gerekenler
- Dizlerde oluşan ağrılar için bir egzersiz programı belirleyin ve düzenli olarak uygulayın. Kaslarınız hareket ettikçe gelişecek ve ağrılar hafifleyecektir.
- Diz ağrılarında yürüyüş, yüzme, su sporları gibi kardiyo hareketleri yapmak ağrıların azalmasına büyük oranda katkı sağlar.
- Dizlerinde ağrı olan kişinin düşme riski de fazladır, önlem alıp, dikkatli yürümek gerekir.
- Fazla kilo dizlere baskı yapar, kilo vermek dizlerdeki ağrıyı da hafifletecektir.
- Diz ağrısında rahat ve ergonomik ayakkabı tercih edilmelidir.
- Çok fazla hareket gerektiren hareketlerden uzak durmak gerekir.
- Düzenli uyumak ağrıları olumlu yönde etkiler.
- Doktor kontrolünde ağrı kesici merhem kullanabilirsiniz.
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