Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi | Sağlık Haberleri

        Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi

        Erzurum'da diz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Fatih Yaylalı, özel tedavi ve kız kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle hayata tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurumlu 2 çocuk babası 49 yaşındaki Fatih Yaylalı, geçen yıl soğuk algınlığı ve diz ağrısı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu lösemi teşhisi konularak Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi'ne yönlendirildi.

        Burada bir süre kemoterapi gören Yaylalı'ya kök hücre nakli için kız kardeşi uyumlu verici çıktı.

        Kardeşi hepatit B taşıyıcısı olan ve normal prosedürde bu durumdaki vericilerin kabul edilmediği Yaylalı için merkezdeki doktorlar literatürdeki örneklere bakarak nakil ve tedavi için Sağlık Bakanlığından izin aldı.

        Merkez sorumlusu Doç. Dr. Gülden Sincan ve ekibince hepatit B'nin gelişmesini engelleyecek özel tablet tedavisi uygulanan Yaylalı, kız kardeşinden yapılan başarılı kök hücre nakliyle kanserden kurtuldu.

        REKLAM

        Doç. Dr. Sincan, lösemi tanısı koydukları Yaylalı'ya kemoterapiden sonra kök hücre nakline karar verdiklerini söyledi.

        Kök hücre naklinin hepatit B taşıyıcısı kardeşten yapıldığını anlatan Sincan, "Normalde hepatit B taşıyıcısı olanı verici olarak kabul etmiyoruz, Sağlık Bakanlığı da kabul etmiyor. Bakanlıktan özel izin aldık, Fatih Bey'e nakil esnasında özel tedavi uyguladık. Fatih Bey naklin beşinci ayında. Kemik iliği nakli açısından tedavi süreci oldukça başarılı ilerledi, nakille ilgili bir problemi yok. Hepatit B açısından uyguladığımız tedavi ve yakın takiplerle herhangi bir problem yaşamadık" dedi.

        "BENZER VAKALAR İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

        Normal prosedürde kök hücre vericisinin sağlıklı olması ve enfeksiyon gelişmemesi için hepatit B taşıyıcısı olmaması gerektiğini söyleyen Sincan, şunları kaydetti: "Hastamızda tedavinin başlangıcından bu yana hepatit B'nin aktifleşmesini engellemek için tablet tedavisi verdik, ayrıca nakil gününden hemen önce hepatit B için koruyuculuk anlamında 'immünoglobulin' dediğimiz özel tedavi uyguladık. Haftalık düzenli kontrollere geldi, karaciğer testlerini takip ettik ve hepatit açısından sorun gelişmedi. Nakil başarılı geçti, vericisinden aldığı kemik iliği yüzde 95'in üzerinde vücuduna yerleşti ve hepatitle ilgili olumsuz durum yaşamadık. Fatih Bey'deki başarılı bu sonuç, benzer vakalar için örnek teşkil edecek."

        KANSERDEN BÖYLE KURTULDU

        Kök hücre nakledilen Yaylalı da diz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kan tahlili ve biyopsinin ardından lösemi hastalığını öğrendiğini ifade etti.

        Nakil merkezindeki tedavi ve hizmetlerden memnun kaldığını anlatan Yaylalı, şöyle konuştu: "Merkezdeki Prof. Dr. Fuat Erdem, Doç. Dr. Sincan, hemşire ve tüm personel, uzun süren tedavimizde tüm hastalarla olduğu gibi benimle aile şefkatinde ilgilendi, hepsine çok teşekkür ederim. Temmuz ayında nakil sürecine başladım, kemoterapi gördüm, kök hücre nakli için kardeşim uyumlu oldu. Nakil oldum, tedavimin beşinci ayındayım, bir sorun, problemim yok. Kardeşime çok teşekkür ederim. Kök hücre nakli için bağış önemli ihtiyaç, bu anlamda insanların bilinçli ve duyarlı olmasını istiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"