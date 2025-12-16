Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi

Erzurumlu 2 çocuk babası 49 yaşındaki Fatih Yaylalı, geçen yıl soğuk algınlığı ve diz ağrısı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu lösemi teşhisi konularak Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi'ne yönlendirildi.

Burada bir süre kemoterapi gören Yaylalı'ya kök hücre nakli için kız kardeşi uyumlu verici çıktı.

Kardeşi hepatit B taşıyıcısı olan ve normal prosedürde bu durumdaki vericilerin kabul edilmediği Yaylalı için merkezdeki doktorlar literatürdeki örneklere bakarak nakil ve tedavi için Sağlık Bakanlığından izin aldı.

Merkez sorumlusu Doç. Dr. Gülden Sincan ve ekibince hepatit B'nin gelişmesini engelleyecek özel tablet tedavisi uygulanan Yaylalı, kız kardeşinden yapılan başarılı kök hücre nakliyle kanserden kurtuldu.

Doç. Dr. Sincan, lösemi tanısı koydukları Yaylalı'ya kemoterapiden sonra kök hücre nakline karar verdiklerini söyledi.

Kök hücre naklinin hepatit B taşıyıcısı kardeşten yapıldığını anlatan Sincan, "Normalde hepatit B taşıyıcısı olanı verici olarak kabul etmiyoruz, Sağlık Bakanlığı da kabul etmiyor. Bakanlıktan özel izin aldık, Fatih Bey'e nakil esnasında özel tedavi uyguladık. Fatih Bey naklin beşinci ayında. Kemik iliği nakli açısından tedavi süreci oldukça başarılı ilerledi, nakille ilgili bir problemi yok. Hepatit B açısından uyguladığımız tedavi ve yakın takiplerle herhangi bir problem yaşamadık" dedi.