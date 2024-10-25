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        Diziler bu akşam var mı yok mu, dizilerin yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim tv yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hain terör saldırısı sebebiyle pek çok kanal dizilerin yeni bölümünü yayınlanamama kararı almıştı. Peki diziler bu akşam var mı yok mu, dizilerin yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Ekim tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:27
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        1

        Diziseverler izledikleri yapımların bu akşamki yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki Diziler bu akşam var mı yok mu? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı

        2

        DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ BU AKŞAM VAR MI?

        Dün TV'de birçok dizinin yeni bölümleri iptal edildi.

        25 Ekim Cuma günü ise TV'de şu diziler var:

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Bu Sabah

        10.00 Kızılcık Şerbeti

        12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Bir Gece Masalı

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.15 Yaprak Dökümü

        13.00 Gelinim Mutfakta

        16.00 Ayazın Sonu Güneş

        17.15 Bizi Birleştiren Hayat

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Güne Başlarken

        09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Yalı Çapkını

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