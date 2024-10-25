Diziler bu akşam var mı yok mu, dizilerin yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim tv yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hain terör saldırısı sebebiyle pek çok kanal dizilerin yeni bölümünü yayınlanamama kararı almıştı. Peki diziler bu akşam var mı yok mu, dizilerin yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Ekim tv yayın akışı listesi
Diziseverler izledikleri yapımların bu akşamki yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki Diziler bu akşam var mı yok mu? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ BU AKŞAM VAR MI?
Dün TV'de birçok dizinin yeni bölümleri iptal edildi.
25 Ekim Cuma günü ise TV'de şu diziler var:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Bir Gece Masalı
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Ayazın Sonu Güneş
17.15 Bizi Birleştiren Hayat
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yalı Çapkını