Diziler bu hafta var mı, yok mu, hangi diziler yayınlanacak? Yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak mı?

DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Diziler yılbaşı arası verilmesi nedeni ile yayınlanmıyor. Reklam anlaşmaları ve planlamaların yeni yıl için yeniden belirlenmesi sebebi ile de diziler yayın akışlarında bir süre yer almıyor.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK, YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Dizilerin kaç hafta ara vereceği alınan karara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi diziler hiç araya girmezken kimi diziler ise 1-2 haftalık araya giriyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI

Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, dizinin normal yayın saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü ekrana gelecek.