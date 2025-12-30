Diziler bu hafta var mı, yok mu, hangi diziler yayınlanacak? Yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak mı?
Yeni yıla girilen haftada dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 29 Aralık Pazartesi günü Uzak Şehir yeni bölümü yoktu. Bu sebeple Kanal D, Show TV, Atv, NOW TV, TRT 1 ve Star TV'de yayınlanan Gönül Dağı, Sahipsizler, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Rüya Gibi dizilerin bu hafta yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. Peki Diziler bu hafta var mı, yok mu, yeni haftada hangi diziler var? Yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak mı?
Yeni yıla girilmesi ile birlikte yılbaşı akşamına denk gelen diziler bazen ekrana gelmiyor. Sonraki günlerde dizilerin yeni bölümleri yayın akışlarında yer alabiliyor. İzleyiciler "Diziler neden yayınlanmıyor, bu hafta dizilerin yeni bölümleri var mı, yok mu, diziler kaç hafta yok, yeni bölümler ne zaman?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?
Diziler yılbaşı arası verilmesi nedeni ile yayınlanmıyor. Reklam anlaşmaları ve planlamaların yeni yıl için yeniden belirlenmesi sebebi ile de diziler yayın akışlarında bir süre yer almıyor.
DİZİLER KAÇ HAFTA YOK, YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?
Dizilerin kaç hafta ara vereceği alınan karara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi diziler hiç araya girmezken kimi diziler ise 1-2 haftalık araya giriyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI
Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.
EŞREF RÜYA
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, dizinin normal yayın saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü ekrana gelecek.
VELİAHT
Veliaht dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 1 Ocak 2026 Perşembe akşamı, dizinin normal yayın saatinde Tur Rehberi filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek.
TEŞKİLAT
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi. Yılbaşı haftası nedeniyle yaşanan yayın akışı değişiklikleri sonrası, dizinin yayın durumunun TRT 1'in yapacağı resmi açıklamalarla belli olması bekleniyor.
SAHİPSİZLER
Sahipsizler dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, dizinin normal yayın saatinde İbo Şov Yılbaşı Özel programı ekrana gelecek.
TAŞACAK BU DENİZ
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüne ilişkin durum henüz belli olmadı. Yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışlarında yaşanan değişiklikler sonrası dizinin bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.