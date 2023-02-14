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Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sebebiyle ara veren diziler ne zaman yayınlanacak?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. 10 ilimizde yıkıcı etkiye sebep olan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan olayların ardından diziler ve programlara ara verildi. İzleyiciler dizilerin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladılar. İşte konuya dair detaylar...

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  • Diziler ne zaman başlayacak? 14 Şubat 2023 deprem sebebiyle ara veren diziler ne zaman yayınlanacak?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde iki deprem meydana geldi. Depremler 10 ilimizde büyük yıkıma ve can kaybına sebebiyet verdi. Yurdumuzu yasa boğan depremlerin ardından 7 günlük Milli yas ilan edilmişti. Yaşanan depremler sonrasında diziler ve yarışmalar yayınlarına ara verdiler. Peki, diziler ne zaman başlayacak? İşte konuya dair detaylar haberimizde...
  • Diziler ne zaman başlayacak? 14 Şubat 2023 deprem sebebiyle ara veren diziler ne zaman yayınlanacak?

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yurt genelinde büyük bir üzüntüye yol açan depremler nedeniyle dizilere ara verildi. 
  • Diziler ne zaman başlayacak? 14 Şubat 2023 deprem sebebiyle ara veren diziler ne zaman yayınlanacak?

    Söz konusu duruma dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı, bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor.
  • Diziler ne zaman başlayacak? 14 Şubat 2023 deprem sebebiyle ara veren diziler ne zaman yayınlanacak?

    Dizilerin yanı sıra yarışma ve reality showların da ekranlara ne zaman döneceği belirsiz. 

    Konuyla ilgili olarak resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.
  • Diziler ne zaman başlayacak? 14 Şubat 2023 deprem sebebiyle ara veren diziler ne zaman yayınlanacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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