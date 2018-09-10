İzleyiciler merakla dizilerin yeni sezonunu beklemeye başladı. Bazı dizilerin ise yeni sezon için yayın tarihi belli oldu. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni sezon tarihleri ne zaman? İşte 2018 dizilerin yeni sezon tarihi...

2018 DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SHOW TV

Çukur: 17 Eylül Pazartesi (yeni sezon)

Gülperi: 14 Eylül Cuma (ilk sezon birinci bölüm)

Keşke Hiç Büyümeseydik: Pazar (yeni bölüm)

Meleklerin Aşkı: Perşembe (yeni bölüm)

Yeni Gelin: Yakında...

KANAL D

Bir Umut Yeter: Yakında...

Koca Koca Yalanlar: Pazartesi (yeni bölüm)

Arka Sokaklar: 14 Eylül Cuma (yeni sezon)

Çocuklar Duymasın: Çarşamba (yeni bölüm)

STAR TV

Erkenci Kuş: Salı (yeni bölüm)

Nefes Nefese: Çarşamba (yeni bölüm)

Avlu: Eylül (yeni sezon)

Ufak Tefek Cinayetler: Eylül (yeni sezon)

Söz: Eylül (yeni sezon)

İstanbullu Gelin: Eylül (yeni sezon)

ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: Yakında...

Sen Anlat Karadeniz: Eylül (yeni sezon)

Bi Zamanlar Çukurova: 13 Eylül Perşembe (ilk sezon birinci bölüm)

Aşk ve Mavi: Eylül (yeni sezon)

Beni Bırakma: Yakında...

FOX TV

Kadın: Yakında...

Yasak Elma: 10 Eylül Pazartesi (yeni sezon)

4N1K İlk Aşk: Cuma (yeni bölüm)

Şevkat Yerimdar: Yakında...

Bir Deli Rüzgar: 15 Eylül Cumartesi (İlk sezon ilk bölüm)

Savaşçı: Yakında...

Bizim Hikaye: 13 Eylül Perşembe (yeni sezon)

TRT 1

Diriliş Ertuğrul: Yakında...

Ege'nin Hamsisi: 17 Eylül Pazartesi (yeni bölüm)

Elimi Bırakma: Pazar (yeni bölüm)

Kalk Gidelim: Cumartesi (yeni bölüm)

Mehmetçik Kûtulamâre: Yakında...

Payitaht "Abdülhamid": Eylül (yeni sezon)

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