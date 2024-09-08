Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?
Eylül ayı geldiğinde, televizyon dünyası hareketleniyor ve yeni dizilerle sezon finali yapacak diziler geri dönüyor. Yeni sezon tarihleri, izleyicilerin heyecanını yükseltirken, dizilerin fragmanları ve tanıtımları da araştırılmaya başlandı. Dizi tutkunları için bu ay oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Peki Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?
Yeni yayın döneminin başladığı Eylül ayına geldik. Sezon finali yapan dizilerin çoğu bu ay geri dönerken, aynı zamanda izleyiciye görücüye çıkacak yeni diziler için geri sayım başladı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimlerine başlarken yeni bölüm yayın tarihi de duyuruldu. Peki Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı. Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında eylül ayında başlayacağı öngörülüyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar;
BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bahar dizisi yeni sezon çekimlerine başlandı. Bahar dizisi 2. sezon ilk bölümün 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını 3. sezon ilk bölümünün 13 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN 2024?
Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı yayınlandı.
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk kareler yayınlandı.
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma 20.00’de başlıyor.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar yeni sezon 13 Eylül Cuma 20.00’de başlıyor.
SANDIK KOKUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi yeni sezonuyla çok yakında SHOW TV’de...