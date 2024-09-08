Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bahar, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı. Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında eylül ayında başlayacağı öngörülüyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar;

BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar dizisi yeni sezon çekimlerine başlandı. Bahar dizisi 2. sezon ilk bölümün 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.