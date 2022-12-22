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1970'ler ve 1980'lerde Charles Sobhraj, Asya ziyaretindeki gezgin turistleri öldüren 'Serpent katili' olarak da tanınan Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın Nepal'de yaklaşık 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacağı açıklandı.

GEZGİNLERİ HEDEF ALIYORDU 78 yaşındaki seri katil, 1970'lerde Güneydoğu Asya'da 'Hippi Yolu'nu keşfe çıkan gezginleri kendine av olarak seçiyor, yiyecek ile içeceklerine uyuşturucu madde atıyor, para ve kimliklerini çalıyor ve öldürüyordu.

KURBANLARI ARASINDA BİR TÜRK DE VARDI Yakalanmasından bu yana Katmandu'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Sobhraj'ın kurbanları arasında Vitali Hakim adlı bir Türk vatandaşı da bulunuyordu.