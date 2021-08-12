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Haberler Magazin DJ 'Thom Colvin' koronavirüse yenildi - Magazin haberleri
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DJ 'Thom Colvin' vefat etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve dünyaca ünlü şarkılara aranjörlük yapan 'Dj. Thom Colvin' adı ile nam salmış Özel Çöllüoğlu, dün kaldırıldığı hastanede koronavirüse bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti

DJ 'Thom Colvin' koronavirüse yenildi - Magazin haberleri

Yerli ve yabancı şarkılara yaptığı aranjeler ile tanınan ve Marmaris’te yaşayan hem aranjör hem de prodüktör olan Özel Çöllüoğlu 34 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Edinilen bilgiye göre; şeker hastası olan ve covid aşılarını yaptırmayan DJ, nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan covid test sonucu pozitif çıkan Çöllüoğlu, koronavirüse bağlı akciğer yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöllüoğlu'nun cenazesi akrabalarının yaşadığı Muğla’nın Yatağan ilçesine gönderildi.

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