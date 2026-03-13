DKMP'nin denetiminde böyle yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Diyarbakır'da yapılan denetimlere ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu."