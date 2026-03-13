Canlı
        DKMP'nin denetiminde böyle yakalandılar | Son dakika haberleri

        DKMP'nin Diyarbakır'daki denetiminde böyle yakalandılar

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari işlem uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:01
        DKMP'nin denetiminde böyle yakalandılar
        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Diyarbakır'da yapılan denetimlere ilişkin görüntüler paylaşıldı.

        Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu."

        #kaçak avcılık
        #diyarbakır haberleri
