DKMP'nin denetiminde böyle yakalandılar

DKMP'nin Diyarbakır'daki denetiminde böyle yakalandılar
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari işlem uyguladı
Giriş: 13.03.2026 - 15:01 Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Diyarbakır'da yapılan denetimlere ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ