D’Lİ Mizah Dergisi 33 yıl sonra geri döndü

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        D'Lİ Mizah Dergisi 33 yıl sonra geri döndü

        Türkiye'de bağımsız mizah dergiciliğinin öncülerinden D'Lİ mizah dergisi, 33 yıl aradan sonra yeniden yayımlanmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 18:06
        Birbirinden usta çizer ve yazarların bir araya gelerek çıkardığı D'li mizah dergisi 1991 yılında yayımlandığında Türkiye’de önemli bir ilke imza atmıştı. Herhangi bir yayın grubuna bağlı olmadan, tamamen bağımsız bir şekilde yayımlanan dergi; “kendi kendisinin patronu” olan mizahçıların çıkardığı ilk örneklerden biri olarak dikkat çekmişti.

        Türkiye’de bağımsız mizah dergiciliğinin öncülerinden D’Lİ mizah dergisi, 33 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden yayımlanmaya başladı.

        Geçmişte olduğu gibi deneysel mizahı öne çıkarmak ve ezberci olmayan yeni bir mizah anlayışı geliştirmeyi misyon olarak belirleyen D'li'nin ilk sayısında yer alan “deneysel ortak çizgi roman” çalışması buna bir örnek oluşturuyor. Dostoyevski’nin “Timsah” öyküsü çizgi romana uyarlanırken, hikâyenin her karesi farklı bir çizer tarafından çizildi.

        D’Lİ ekibi yaklaşık iki yıl önce özel bir sayıyla okurlara kısa bir “merhaba” demişti. Her mevsimde yeni bir sayı çıkarmayı hedefleyen ekip, şimdi Kış sayısını okurlarla buluşturdu. 40 sayfa ve birinci hamur kâğıda basılı kışlık D’Lİ; internet satış noktalarında, çizgi roman dükkânlarında ve seçili kitapçılarda yerini aldı.

        D’Lİ yazar ve çizerleri

        Alp Tamer Ulukılıç, Andaç Gürsoy, Atilla Atalay, Ada Pancar, Ali Gün Yıldırım, Behzat Taş, Can Barslan, Cemil Cahit Yavuz, Cengiz Üstün, Ender Özkahraman, Erhan Başkurt, Gani Müjde, Gonzalo Rueda, Hakan Karataş, Işılay Türküm, İbrahim Metin, İlhami Algör, Kemal Siyahhan, Kutsi Akıllı, Lamia Karaali, Memed Erdener, Memo Tembelçizer, Murat Bozkurt, Mümin Durmaz, Münircan Özdemir, Nazım Dikbaş, Nehircan Özdemir, Resul Ertaş, Semra Can, Sencer, Seyran Deniz, Suat Bilgi, Tan Cemal, Tuncer Erdem... Misafir D'liler ise şöyle: Ali Ateş Elmasoğlu, Aydın Gündüz, Erden Kahveci, İlhan Sayın, Mehmet Saygın, Nalan Yırtmaç, Rewhat, Sedef Özge, Tayyar Özkan.

