DMD hastası Efehan, tedavi için zamana karşı yarışıyor

Selçuk ilçesinde yaşayan Ahmet (45)-Bahriye Akyüz (43) çiftinin çocukları 6,5 yaşındaki Efehan Akyüz, 1 yıl önce konuşma güçlüğü nedeniyle götürüldüğü rehabilitasyon merkezinin ardından merdiven çıkmakta zorlanınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Akyüz'e, yapılan tetkikler sonucunda her geçen gün kaslarının erimesine neden olan DMD tanısı konuldu. Dubai'de uygulanacak gen tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların karşılanması amacıyla 2024 yılı Ekim ayında başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasının ikincisi sürerken, kampanyada henüz yüzde 18'e ulaşıldı.

"DESTEKSİZ KALKAMIYOR"

Anne Bahriye Akyüz, Efehan'ın günlük yaşamda yaşadığı güçlüklerin arttığını belirterek, "Oğlum sadece kortizon kullanıyor. Merdivenleri desteksiz çıkamıyor, oturduğu yerden desteksiz kalkamıyor. Önceden daha iyiydi ancak şu anda birkaç adım attığında bile ağrıları oluyor. Zorlandığı için yürümek istemiyor. Hastalığa bağlı konuşma güçlüğü de var" dedi.