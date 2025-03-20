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        Haberler Gündem Teyit DMM: İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevi'nde yer açıldı iddiası doğru değil

        DMM: İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevi'nde yer açıldı iddiası doğru değil

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM öte yandan polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:54
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        'Cezaevinde yer açıldı' iddiası doğru değil
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiası doğru değildir. Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

        POLİS PLASTİK MERMİ KULLANDI İDDİASI

        Öte yandan DMM "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti.' iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır."

        Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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        #Kandıra Cezaevi
        #DDM
        #haberler
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