Kwon liseyi Daewon Yabancı Dil Lisesi'nde tamamladı ve Stanford Üniversitesi'nden Haziran 2015'te mezun oldu. Apple ve Microsoft'ta her biri üç ay mühendis olarak çalıştı. Daha sonra Eylül 2015'te şirket kurmak için Güney Kore'ye döndü.



TerraUSD ve Luna, Mayıs 2022'de çöktü ve bir hafta boyunca neredeyse 45 milyar dolarlık piyasa değerini sildi.