DO KWON KİMDİR?



Do Kwon 6 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi. Do Kwon olarak bilinen Kwon Do-hyung, Singapur merkezli Terraform Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Güney Koreli bir kripto para geliştiricisidir.



Terraform Labs, sabit para TerraUSD ve ağ belirteci Terra'yı içeren Terra blok zincirinin arkasındaki lisanssız şirkettir.