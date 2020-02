Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e yükselirken, virüs taşıması şüphesi olanların sayısı 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı. Virüse karşı çeşitli önlemler alınırken Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş da koronavirüsten korunma yollarını ve virüsün tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AKCİĞERİ YAKIYOR

Koronavirüsün canlı aleminde çok sık görüldüğünü ve enfeksiyona yol açan virüslerden olduğunu açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bu virüsler yarasalardan tutun da kuşlara, civcivlere, tavuklara, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara kadar geniş bir dağılımda enfeksiyon yaparlar. Ancak insandaki korona birkaç hastalık yapar; soğuk algınlığı, burun akıntısı, öksürük bazen de ishal yapabilir. Bunun dışında akciğer hastalığı yani zatürre yapmaz ama yeni tip koronavirüsün özelliği soğuk algınlığı yapmaktan çıkıp akciğerlere ilerlemesidir. Bu nedenle de ağır bir zatürreye sebep olur. Buna akciğer yetmezliği (ARDS / Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) diyoruz. Akciğer yetmezliği 15 günde gelişir, burun akıntısı meydana geldikten 15 gün sonra akciğer hasta olur ve eğer hastaneye gidilmezse, burundan oksijen vermeyle düzelen bir hastalık değildir. Hastanın entübe edilmesi gerekir yani hastanın nefes yollarına bir hortum sokarak özel bir sistemle hastayı soğutmak gerekir. Akciğer virüs tarafından yakıldığı için havadaki oksijen artık kana geçemez. Bu da ölüme neden olur. Virüs hücrelerin içine girer ve hücreleri patlatır. Oksijen kana geçemez ve hasta oksijensizlikten ölür. Zehirli gaz solunduğu zaman da bu olur. Yani şunu söyleyebiliriz; Koronavirüs, tuz ruhu soluyup akciğeri yakmak ile aynıdır" diye konuştu.

"DERS SAATLERİ AZALTILSIN, DERSLER 30 DAKİKA YAPILSIN"

Koronavirüste ölüm oranının yüzde 3 olduğunu kaydeden Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Virüsün bulaşma oranı yüzde 25'tir. 4 kişinin olduğu bir ortamda koronavirüslü biri öksürse ya da hapşırsa o virüsü bir kişi alır. Enfeksiyon gücü kızamıkta yüzde 100, SARS'ta üçte bir, yeni tip koronavirüste ise dörtte birdir. Ama tabii ki korunmak zorundayız çünkü ölümcüllüğü yüzde 3'lerde.

Özellikle 50 yaş üstü, akciğer hastaları, kanser hastaları daha dikkat etmeli. Ellerinizi günde 6 defa yıkayın. Akşamları duş alın, tüm vücudunuzu yıkayın çünkü saçta da virüs kalabilir. Virüsün en çok bulaştığı yerler kapalı alanlardır bu yüzden okullar sık sık havalandırılmalı. Ders saatleri azaltılsın, dersler 30 dakika yapılsın ve pencereler açılsın. Havalandırma çok önemli, klimalar aynı havayı döndürdüğü için fayda etmez, mutlaka pencereler açılmalı. Aynı şekilde uçaklar da çok riskli çünkü aynı şekilde orada da aynı hava var. Uçağa çok fazla binmemek lazım, özellikle uzun uçuşlar çok tehlikeli. Virüs 1-2 saatte etki etmez ama 4-5 saat gibi uzun uçuşlarda etkiler. Bir virüsün hastalık yapması için bir tane virüs yetmez. 80 bin, 100 bin tane virüs almak gerekir. Bir öksürükte bu kadar virüs yoktur ama öksürüğe devamlı maruz kalırsanız hasta olursunuz. Koronavirüsten korunmak için maskeye gerek yok. Sadece sağlık personelleri N95 maske takmalıdır" dedi.

Haberturk.com Sağlık Editörü Demet Demirkır ile Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TUZLU SU ÖNERİSİ

Tuzlu suyun 1. Dünya Savaşı'ndan beri enfeksiyondan korunmak için kullanıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: "30 saniye ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Yıkadıktan sonra tuzlu suyu 3-4 defa burna, 4 defa ağza gargara yapıp tükürün. Yarım litre içme suyuna 5 çay kaşığı tuz koyup karıştırmalıyız. Onunla gargara yapıp, burna suyu aldıktan sonra kafamızı geriye atıp genizin de yıkanmasını sağlamalıyız. Bunu günde 5 defa yapmalıyız, özellikle akşam eve geldikten sonra...

Haftada iki defa evi çamaşır suyuyla temizlemek çok önemli. 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu koyarak evin her yerinizi köşe bucak silmeliyiz. Bir de ultraviyole C önemli, ultraviyole C yüksek enerjilidir, mikrobu öldürür çünkü DNA hasarı yapar. Mor bir ışık verir ve güneşten gelen ultraviyole C'yi taklit eder. Ultraviyole C salgın zamanlarında çok etkilidir ancak dalga boyu çok önemlidir. 222 nanometre dalga boyu olanlar vücuda giremez o yüzden kanser yapmaz, gözü bozmaz ve bakterileri, virüsleri öldürür. Evlere, okullara, uçaklara takılabilir; ancak her bir odaya takılması gerekir çünkü bu ampuller sadece bulunduğu yeri temizler.

254 nanometre ultraviyole C ise deriye ve göze zarar verir o yüzden evde olmadığınız zaman çalıştırmanız gerekir çünkü uzun süre maruz kalındığında göz hasarı meydana getirebilir. Sabahleyin evden çıkarken ultraviyole C'yi açıp çıkabilirsiniz, akşama kadar odayı temizler. Havaalanlarına ve klimaların önüne de, ampuller yukarıya baktırılarak konulabilir. Bu ampullere direkt bakılmazsa sorun olmaz. 1-2 saat içerisinde tüm odayı bütün bakteri ve virüsten arındırır. Biz laboratuvarları bunlarla sterilize ediyoruz."

"SİRKELİ SU KULLANMAK DAHA ZARARLI"

Doç. Dr. Oytun Erbaş, sirkeli suyun koronavirüse karşı etkili olduğu iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Erbaş, "Sirke bu virüslerde hiçbir işe yaramaz çünkü burun sirkeli su değdiği an nötr olur. Asitler ve bazlar vücuda girdiği zaman vücut onu tükürükle nötr hale getirir. Hiçbir faydası yoktur aksine sinüslere, burun hücrelerine zarar verir. Havayolu hücrelerine zarar verdiği için virüsün daha kolay yerleşmesine neden olur. Bu yüzden sirkeli su kullanmak daha zararlıdır" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS 1 MİLYON KİŞİYİ ETKİLERİ 3 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDER"

Koronavirüsün yaza kadar devam edeceğini kaydeden Doç. Dr. Erbaş, "Koronavirüs salgını 1 milyon kişiyi etkiler, 3 bin kişi hayatını kaybeder. Virüs insandan insana ya da hayvandan hayvana geçtikçe evcilleşir ve eski vahşiliğini kaybeder. Koronavirüs de böyle olacak, insandan insana yayıldıkça yarasa özelliğinden çıkıp mutasyona uğrayacak ve ebola gibi kendiliğinden bitecek çünkü bütün salgınlar durur.

Koronavirüsün küresel bir tehlikesi olmaz çünkü ACE2 proteini o bölgede var. Dolayısıyla bu virüs Asyalı insanları etkiler; Türkler, Avrupalılar, Finler, Amerikalılar, Kanadalılar etkilenmez. Finlandiya'daki kişiler zaten Vikinglerdir, uzun boyludur ve genetikleri tamamen farklıdır. Bu, Asyalı insanların sorunu olacak. Çin, Japonya, Moğolistan'ı etkiler. Kısa boylu ve çekik gözlü insanları etkiler çünkü ACE2 proteini onlarda var" dedi.

Koronavirüsün tedavisi için bir ilaç kokteylinin kullanıldığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Erbaş, "Bir şizofreni ilacı, bir sıtma ilacı ve iki HIV ilacı ile bir influenza ilacından oluşan bir karışım kullanılıyor. Şu an Çin, bu karışımı hastalarına uygulamaya başladı, sonuçları da oldukça iyi" diye konuştu.