Teknofest’in icra kurulu üyesi olan Dr. Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etmiştir. Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesidir. TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olan Dr. Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçilmiştir. (seçilen on kamu görevlisinden birisidir.)

Türkiye’nin “Sağlıkta Dijital Dönüşüm” sürecini yöneten Dr. Birinci, “bilgiyle yönetme kültürünün” sağlığın bütün alanlarında benimsenmesine katkı sunan ve dijital sağlık yolculuğunda bölgesel ve küresel bazda örnek alınan çok sayıda bilişim projesini (e-Nabız, Teleradyoloji, SBA, MİZ, HSYS, ESİM, REÇETEM, Beyaz Kod, ASOS, SİNA, EKİP, e-Rapor Sistemi, HYP, MELİS, Korona Önlem, FİTAS, RUHSAD, ÖZDES, Sağlık Pano, Hayat Eve Sığar, Dr. e-Nabız, AŞILA, NeyimVar?, EVS, Afet Destek vb.) bizzat kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.

Dr. Birinci’nin sağlık yönetimi, sağlıkta dijitalleşme, sağlık ekonomisi, sağlıkta milli teknoloji hamlesi, sağlıklı yaşam, sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, uzaktan sağlık ve sağlığın geleceği konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda kitap, makale ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Birinci, evli ve üç çocuk babasıdır.