Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı. Üç gün sürecek talep toplama sürecinde 45 milyon lot dağıtılacak. Firma, elde edeceği fonu; işletme sermayesi, Ar-Ge yatırımları ve üretim ve ofis alanlarının genişlemesi gibi alanlarda kullanacak. İşte, Dof Robotik Sanayi halka arz detayları...