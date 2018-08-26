İstanbul'dan bayram ziyaretine gitmiş

Ferdi Durdu'nun haberine göre olay dün Arapgir ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'nin Sinikli mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan Turan Çetin (40) dengesini kaybederek, kayalıklara düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, Turan Çetin'in hayatını kaybettiği belirledi. Cenazenin bulunduğu noktadan çıkarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsisi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



İSTANBUL'DAN BAYRAM ZİYARETİNE GİTMİŞ



Çetin'in İstanbul'da yaşadığı, Kurban Bayramı nedeniyle Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Pınarlı köyüne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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