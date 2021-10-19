Borçka Karagöl'e her mevsim geldiğini ifade eden Sağlam, "Burası her mevsim ayrı güzel. Düğünümüz kasım ayında olunca fotoğraf çekimi için burasını tercih ettik. Güzel bir gün. Burada sonbaharın tüm renklerini ve güzelliklerini görmek mümkün. Sonbahar çok sevdiğim bir mevsim. Biz de burayı tercih ettik" diye konuştu.