Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Doğa Koleji, 27 bin öğrenciyi Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile buluşturdu | Son dakika haberleri

        Doğa Koleji, 27 bin öğrenciyi Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile buluşturdu

        Doğa Koleji'nin düzenlediği "Ramazan Değerlerimiz" söyleşisinde, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye genelindeki kampüslerden 27 bini aşkın öğrenci ve eğitimciyle çevrim içi ortamda bir araya geldi. Programda Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata kazandırdığı değerler ile gençler için dayanıklılık ve empati gelişimindeki önemi ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binlerce öğrenci, Nevzat Tarhan ile buluştu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doğa Koleji, öğrencilerini alanında öncü isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Ramazan Değerlerimiz” söyleşisinde, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki kampüslerinden 27 bini aşkın ortaokul ve lise öğrencisi ve eğitimciyle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

        Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ile Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata kazandırdığı değerler bilimsel veriler ışığında ele alındı.

        Söyleşide gençlere seslenen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ramazan ayının yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda gençler için önemli bir dayanıklılık ve empati eğitimi olduğunu vurguladı. Modern çağda haz odaklı yaşam anlayışının bireyleri yalnızlığa ve bireyselliğe sürükleyebileceğine dikkat çeken Tarhan, uzun yıllara yayılan Harvard araştırmalarının da gösterdiği üzere insanların mutluluğunu ve yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsurun anlamlı sosyal bağlar kurabilmek olduğunu ifade etti.

