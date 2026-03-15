Doğa Koleji, 27 bin öğrenciyi Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile buluşturdu
Doğa Koleji'nin düzenlediği "Ramazan Değerlerimiz" söyleşisinde, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye genelindeki kampüslerden 27 bini aşkın öğrenci ve eğitimciyle çevrim içi ortamda bir araya geldi. Programda Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata kazandırdığı değerler ile gençler için dayanıklılık ve empati gelişimindeki önemi ele alındı
Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ile Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata kazandırdığı değerler bilimsel veriler ışığında ele alındı.
Söyleşide gençlere seslenen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ramazan ayının yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda gençler için önemli bir dayanıklılık ve empati eğitimi olduğunu vurguladı. Modern çağda haz odaklı yaşam anlayışının bireyleri yalnızlığa ve bireyselliğe sürükleyebileceğine dikkat çeken Tarhan, uzun yıllara yayılan Harvard araştırmalarının da gösterdiği üzere insanların mutluluğunu ve yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsurun anlamlı sosyal bağlar kurabilmek olduğunu ifade etti.