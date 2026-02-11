Canlı
        Doğa Koleji'nden First Lego League Challenge'ta Ankara'da Çifte Öz Değerler Başarısı

        Doğa Koleji'nden First Lego League Challenge’ta Ankara’da Çifte Öz Değerler Başarısı

        Doğa Koleji, First Lego League Challenge 2022 Sezonu kapsamında düzenlenen Ankara Yerel Turnuvası'nda ortaokul takımlarıyla öz değerler alanında birincilik ve ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı

        Giriş: 11.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:14
        Turnuvada, Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü Nature of Archeology Ortaokul Takımı “Öz Değerler Birincilik Ödülü”nün sahibi olurken Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü Ortaokul NEO ROBOTICS Takımı ise “Öz Değerler İkincilik Ödülü”nü kazandı.

        Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü Ortaokul Takımı, yarışmaya “Nature of Archeology” takım adıyla katılarak “Arkeobot” adlı projeyi geliştirdi. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, arkeolojik kazılarda karşılaşılan toprak eleme ve taşıma süreçlerine yönelik teknoloji temelli bir çözüm sundu.

        Üç katmanlı elek sistemiyle toprağı otomatik olarak eleyebilen, biriktirme haznesi sayesinde kontrollü depolama yapabilen ve uzaktan kumanda ile istenilen alana hareket edebilen Arkeobot, kazı süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor.

        Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü Ortaokul NEO ROBOTICS Takımı ise tamamı 6. sınıf öğrencilerinden oluşan ekibiyle “Akıllı Arkeoloji Kiti” adlı projeyi geliştirdi. Bu yılın First Lego League Challenge teması olan “UNEARTHED – Arkeologlar ve Yaşadıkları Zorluklar” kapsamında yapılan saha görüşmeleri sonucunda, arkeologların buluntuları belgelemek konusunda yaşadığı zorluklar tespit edildi.

        Geliştirilen Akıllı Arkeoloji Kiti sayesinde kazı alanında bulunan buluntular 3D olarak taranıp modellenirken, buluntunun çıktığı toprak katmanı bilgisiyle birlikte dijital ortamda belge haline getiriliyor. Hazırlanan belgeler dosya olarak kaydedilip hızlıca çıktıya dönüştürülebiliyor.

        Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, elde edilen başarıların öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil; takım çalışması, problem çözme, empati ve üretkenlik gibi öz değerlerle yetiştiğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Doğa Koleji, öğrencilerini erken yaşlardan itibaren bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturarak; toplumsal fayda üreten, düşünen ve çözüm geliştiren bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

