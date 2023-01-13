Doğa Rutkay Kamal: Maskelerinize geri dönün

"MASKELERİNİZE GERİ DÖNÜN"



Bir süre hastanede tedavi gören Rutkay, paylaşımıyla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Çok ağır bir hastalık" diyerek takipçilerini uyaran Doğa Rutkay, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:



Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel 'Geçmiş olsun'lar gelmiş... Tek tek dönemiyorum, buradan topluca yazayım; çok teşekkürler. Not; maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor, okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid-19'u mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın, ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım... Sabırlıyım, atlatacağım.