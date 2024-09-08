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        Haberler Magazin Doğa Rutkay Kamal: Oğlumuzun gözünden ilk karemiz - Magazin haberleri

        Doğa Rutkay Kamal: Oğlumuzun gözünden ilk karemiz

        Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay Kamal, ikiz çocuklarından Rutkay Kerim'in objektifine poz verdi; "Oğlumuzun gözünden ilk karemiz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:21
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        Kerimcan Kamal ile mutlu bir evlilik sürdüren, Piraye ve Rutkay Kerim adında iki çocuğu bulunan Doğa Rutkay Kamal, zaman zaman annelik deneyimlerini sosyal medya üzerinden yayımlamaya devam ediyor.

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        Şu sıralar oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları için çalışan Doğa Rutkay Kamal, ailesiyle vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Doğa Rutkay Kamal, bu kez eşi Kerimcan Kamal ile birlikte ikiz çocuklarından Rutkay Kerim'in objektifine poz verdi ve fotoğrafına şu notu düştü; "Oğlumuzun gözünden ilk karemiz... Anne - baba gezmeye gidiyor."

        #Doğa Rutkay Kamal
        #Rutkay Kerim Kamal
        #Kerimcan Kamal
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