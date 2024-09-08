Doğa Rutkay Kamal: Oğlumuzun gözünden ilk karemiz
Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay Kamal, ikiz çocuklarından Rutkay Kerim'in objektifine poz verdi; "Oğlumuzun gözünden ilk karemiz"
Kerimcan Kamal ile mutlu bir evlilik sürdüren, Piraye ve Rutkay Kerim adında iki çocuğu bulunan Doğa Rutkay Kamal, zaman zaman annelik deneyimlerini sosyal medya üzerinden yayımlamaya devam ediyor.
Şu sıralar oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları için çalışan Doğa Rutkay Kamal, ailesiyle vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Doğa Rutkay Kamal, bu kez eşi Kerimcan Kamal ile birlikte ikiz çocuklarından Rutkay Kerim'in objektifine poz verdi ve fotoğrafına şu notu düştü; "Oğlumuzun gözünden ilk karemiz... Anne - baba gezmeye gidiyor."