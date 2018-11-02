Bugünlerde bir çok fabrikada yangın çıkıyor olması dikkat çekici olsa da sigortacılar çıkan yangınların yaralarını sarmaya devam ediyor. Son örnek Kahramanmaraş'taki bir iplik fabrikası. 2006'da kurulan Reel Mensucat'ta 3 Ekim 2018'de yangın çıkmıştı. 19 bin 985 mitrekare alan üzüerinde 13 bin metrekare kapalı alanda iplik imalatı yapılmak üzere kurulan tesisin yatırım tutarı yaklaşık 5 milyon dolar. Telefon ile ulaştığımız fabrikanın ortağı İzzet Elbistanlı, olayı şöyle özetledi: "3 Ekim'de saat 08.25'te yangın başladı. Sabaha kadar devam etti. Hazırlık ve depo bölümü tamemen yandı. Isıdan dolayı makineler de zarar gördü. Binaların bir kısmı çöktü." Peki olayda Elbistanlı veya çalışanlarının bir kusuru var mıydı? Elbistanlı yangın çıkmaması için ellerinden gelen tedbirleri aldıklarını ancak yine de yangın çıktığını aktararak sonraki süreci ise şöyle dile getirdi: "Hemen acentemi aradım, acente arkadaşlar da yangın süreasince sabaha kadar bizimle beklediler. Sonrasında sigorta şirketi olan Doğa Sigorta, eksper arkadaşımızı gönderdi. 18 Ekim'de de Doğa Sigorta avans olarak bize çek verdi."

'YILLARIN BİRİKİMİ BİR ANDA YOK OLUYOR'

Elibstanlı bina ve makineler hariç 700 bin dolarlık emtianın kül olduğunu belirterek sigortanın önemini ise şöyle vurguladı: "Kahramanmaraş'ta arkadaşların büyük bölümü sigortasını yaptırıyor, hasar olunca sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Babadan dededen kalma yılların birikimi bir yangın ile yok olabiliyor. Bizim fabrikadaki hasarımızı belki sigorta olmasaydı ine karşılayacaktık. Ancak çok zor olacaktı. Sigorta her zaman bir güvenlik unsuru." Yangının ardından Doğa Sigorta ile bir restorasyon firmasının anlaştığını ve yapılacak restorasyon ile tesislerinin eski haline döndürülecğini ve kendilerine teslim edileceğini ifade eden Elbistanlı tesis kurulduktan sonra hemen sigortasının yapıldığını son 2 yıldır da Doğa Sigorta tarafından sigortalandığını kaydederek "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da geniş kapsamlı sigorta yapmaya devam edeceğiz. Sigorta pirimini ucuza mal etmek için kapsamı daraltmadık, bundan sonra da aynı devam edeceğiz" dedi.

KUVVET BULDUK

İzzet Elbistanlı, böyle bir ekonomik süreçte bu kadar hızlı gelen ödeme için, Doğa Sigorta yöneticileri şahsında tüm şirket çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi. Sigorta yaptırmanın asıl öneminin bu tür talihsiz durumlarda ortaya çıktığını, organizasyonel ve maddi profesyonel desteği anında görmenin, Doğa Sigorta’ya güvenlerini bir kez daha pekiştirdiğini belirtti. Ülkenin geçtiği ekonomik süreçte, yaralarını hem ruhen hem de maddi olarak sarma hız ve samimiyeti karşısında, kuvvet bulduklarını söyledi.

Doğa Sigorta'dan edindiğimiz bilgilere göre ise 18 Ekim’de Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ile Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A. Ercan Köseoğlu, bizzat Kahramanmaraş’a giderek firma sahibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında firma sahibine avans çeki takdim edilerek, hızlı bir şekilde sigortalının teminatları da yenilendi.

İzzet Elbistanlı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ