        Haberler Yaşam Doğadaki zehirli ot kara kazanda şifaya dönüşüyor

        Doğadaki zehirli ot kara kazanda şifaya dönüşüyor

        Doğada zehirli olan yılan pancarı otu, Adanalı kadınların elinde zahmetli bir süreçten geçerek şifalı yemeğe dönüşüyor. Yılda sadece iki ay toplanabilen ve 'tırşik' olarak da bilinen ot, kara kazanda saatlerce kaynatıldıktan sonra sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor

        Giriş: 04.03.2026 - 11:15
        Doğada zehirli, kazanda şifa!

        Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, iftar sofraları için bahçelerden topladıkları yılan pancarı otunu imece usulü hazırlıyor.

        Tarife göre incecik doğranan ot; yoğurt, nohut, yarma ve limonla karıştırılıp üzeri unla kapatılarak 24 saat bekletiliyor.

        Zehri alınan ot, ardından odun ateşinde kara kazanda yaklaşık 4 saat pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

        "DOĞADA ZEHİRLİ AMA SOFRADA ŞİFA"

        Çukurovalı üretici kadınlardan Özlem Dinler, otu yılın yalnızca belirli döneminde yetiştiğini belirterek, "Otlarımızı ailemizle imece usulü topladık. Bu doğada yılan pancarı olarak geçer, yemeğine 'tırşik' deriz. Tohumu olmayan, birkaç ay içinde yetişen zehirli bir ot. Yapraklarını doğradıktan sonra yoğurt, nohut ve limonla zehrini alıyoruz. Kara kazanda 3-4 saat kaynıyor. Acısı ve kaşındırması olur, iyi pişmezse yenmez. Saatler süren pişmenin ardından Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Sağlığa faydalı olduğu biliniyor" diye konuştu.

        Gülizar Dinler ise yemeğin bölgede 'Andırın doktoru' olarak da bilindiğini ifade ederek, "Doğada zehirli olduğu için hayvanlar yemez ama biz buna Andırın doktoru deriz. Doğadan topladıktan sonra ince ince kıyıp 24 saat bekletiyoruz. Ekşi ile acısını almak lazım. Eskiden bakır ve erik koyarak acısını alırlardı. Osmaniye, Kahramanmaraş, Kadirli ve Andırın'da düğün yemeklerinin vazgeçilmezidir. Önemli bir besindir. Ramazan'da iftar sofralarında tüketiyoruz. Bağırsak parazitlerini yok ettiğine inanılır. Andırınlılar yılda 6 kez yenmesi gerektiğini söyler, biz de burada yapıp tüketiyoruz" dedi.

        Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı yapıldı

        Suudi Arabistan'daki ABD Riyad Büyükelçiliği'ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. (İHA) 

