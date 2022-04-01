BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla doğalgaz fiyatlarına zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın yanında elektrik üretimi ve elekrik üretimi dışında kullanılan doğalgaz fiyatına zam geldi. Peki, 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, doğalgazın birim fiyatı...