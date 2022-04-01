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Doğalgaza zam geldi! 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Doğalgaza zam geldi. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Doğalgaza yapılan zammın ardından doğalgazın m3 fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

  • 01
    Doğalgaza zam geldi! 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla doğalgaz fiyatlarına zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın yanında elektrik üretimi ve elekrik üretimi dışında kullanılan doğalgaz fiyatına zam geldi. Peki, 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, doğalgazın birim fiyatı...
  • 02
    Doğalgaza zam geldi! 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    1 NİSAN DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?

    BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu" denildi. Bu zamla beraber konutlara verilen doğalgaza son 1 yılda yüzde 92.8 artış yapılmış oldu.
  • 03
    Doğalgaza zam geldi! 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    1 YILDA YÜZDE 93 YÜKSELDİ

    Bu zamla beraber son 1 yılda konutlara verilen doğalgazın birim fiyatında yüzde 92.8'lik artış yaşandı. Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı yüzde 552'yi, elektrik üretiminde kullanılanda ise yüzde 637'yi buldu.
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    Doğalgaza zam geldi! 1 Nisan 2022 Doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    ŞUBAT TARİFELERİNİ KARŞILAŞTIRDI

    Bu arada BOTAŞ zam açıklamasıyla beraber şubat ayı itibarıyla Avrupa şehirleriyle Ankara'daki doğalgaz fiyatlarını karşılaştıran bir görsel yayımladı. Buna göre metreküp fiyatı şubat ayı itibarıyla Ankara'da doğalgaz metreküp fiyatı 2.8 TL iken, Berlin'de 29.3, Amsterdam'da 34.3, Londra'da 17.8, Roma'da 24.8, Sofya'da ise 17.1 TL olarak kayıtlara geçti.

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