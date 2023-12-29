Doğalgaza zam yapıldı mı? 2024 Ocak ayında doğalgaza zam var mı, yapılacak mı? BOTAŞ'tan son dakika doğalgaz zammı açıklaması - Enerji Haberleri

Doğalgaza zam yapıldı mı? 2024 Ocak ayında doğalgaza zam var mı, yapılacak mı? BOTAŞ'tan son dakika doğalgaz zammı açıklaması - Enerji Haberleri

Kış aylarına girmemizle beraber doğalgaz zammı tekrar gündeme geldi. Birçok vatandaş Ocak ayında doğalgaz zammının olup olmayacağını merak ederken Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'den açıklama geldi. Peki, Ocak ayında doğalgaza zam gelecek mi? İşte, hem mesken hem de sanayi abonelerini ilgilendiren doğalgaz zammı açıklaması....

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda Ocak'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

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GÜNCEL DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR?

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Ocak'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.