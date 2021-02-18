Doğan Keser, Survivor 2021’e yedeklerden katılmış ve Ünlüler takımına girmişti. Sosyal medyada yaptığı ilginç videolarla tanınan yarışmacı için Survivor Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli araştırmaları yapılıyor. İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser hakkındaki bilgiler…

DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını, belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, futbolculuk kariyerini noktaladığını söylüyor.

DOĞAN KESER NE İŞ YAPIYOR?

Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatrı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.

SURVİVOR DOĞAN KESER EVLİ Mİ?

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası. Düğününden kısa süre önce babasının bir rahatsızlık yaşadığını belirten Doğan Keser, sonrasında gerçekleştirilen ameliyatta babasının sağlığının biraz daha kötüleştiğini, ailecek yoğun çaba harcayarak babalarıyla çok ilgilendiklerini ifade ediyor.