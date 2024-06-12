Doğanın kamuflaj ustaları: Bukalemunlar neden ve nasıl renk değiştirir?

Bukalemunun herhangi bir zamandaki renk durumu, hormonlar, sıcaklık ve hayvanın otonom sinir sisteminin karmaşık bir etkileşimi tarafından kontrol edilir. Renk değişimi, ışık ve sıcaklık gibi çevresel faktörlerin yanı sıra korku ve başka bir bukalemunla savaşta zafer ya da yenilgiyle ilişkili duygular gibi duygular tarafından belirlenir.