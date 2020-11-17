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Doğduğun Ev Kaderindir 20. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Mehdi Cemile'nin düğüne gidiyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm 11 Kasım Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 19. son bölümünde Son bölüme Mehdi ve Zeynep'in karşılaşması damga vurdu. Heyecanlı son bölümün ardından izleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 20. yeni bölüm 2. fragmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm özeti...

Doğduğun Ev Kaderindir 20. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Mehdi Cemile'nin düğüne gidiyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 19. son bölümünde; Zeynep ve Mehdi karşılaşmasında Mehdi'nin onu 'eski eşim' olarak tanıştırmasına çok kırılıyor. Zeynep her şeye rağmen Mehdi'yi unutma kararı alıyor. Ancak bu kararı uygulamak onun için bir hayli zor oluyor. Doğduğun Ev Kaderindir 20. yeni bölüm ilk fragmanında Zeynep'in kafası karışmış ve Mehdi'ye bir şans daha verecek gibi duruyordu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 2. fragmanında neler oluyor? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm 2. fragmanı!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma sonrası Zeynep ve Mehdi kendi hayatlarına savrulurlar. Zeynep yeni evinde kendi dünyasını inşa etmeye çalışırken Mehdi de yeni işini kurma heyecanına tutunur. Ne var ki hayat onları karşı karşıya getirmeye ve yaralarını kanatmaya devam edecektir.

Mehdi’nin hayatına hızlı bir giriş yapan Nazlı işle ilgili ona destek olurken bir taraftan da Mehdi’nin çekimine girer. Boşanmanın sancılarını yaşayan Mehdi’ye doğru cesur adımlar atmaktan da çekinmeyecektir.

Cemile ve Nuh’un evlilik hazırlığındaki tatlı telaşları Müjgan’ın aralarındaki ilişkiyi öğrenmesiyle kabusa dönüşür. İki kardeş hayatlarının en büyük çatışmasına doğru ilerler. Cemile’nin yardımına koşan ise yine Zeynep olur. Ancak bu yardım Zeynep ve Mehdi’yi yeni bir krizin eşiğine getirecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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