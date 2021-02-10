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Doğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Doğduğun Ev Kaderindir 31. son bölüm

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, bu akşam 31. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen diziye bu akşam; Zeynep artık Mehdi'yi cezaevinden çıkarmanın tüm yollarının tıkandığını düşünürken gelen bir telefon her şeyi değiştirdi ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Doğduğun Ev Kaderindir 31. son bölüm

TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 31. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özlem, evin çalışanlarıyla eğlenceye gittikleri için Ali Rıza, Barış ve Savaş'ı ayıpladı. Bunun üzerine Ali Rıza dayı Özlem'e haddini bildirdi. Zeynep'in Mehdi'nin davasını aldığının ortaya çıkması Barış ve Zeynep arasında büyük bir çatışma yaratır. Zeynep de Barış'ın kendisini takip etmesine sinirlenmiştir ve üzerinde tahakküm kurulduğu hissine kapılır.

Bu, artık yaşamak istemediği bir durumdur. Öfkeyle, hesap vermektense ipleri koparma noktasına gelmeyi tercih eder ve istifa eder. Zeynep Mehdi'nin davasını aldığını ailesine de açıklar. Evde de gerilim hat safhadadır.

Barış, Zeynep'in davayı aldığı ve kardeşi Savaş'ın da ona yardım ettiği bilgisiyle sarsılmıştır. Zeynep'e çok kırgın ve kızgındır.Bu krizin akabinde Sofya seyahatini iptal eder. Dayısı Ali Rıza, Barış'ın bu eskisine benzemeyen hallerinin bir tek yorumu olduğunu savunmaktadır: Aşk.

Mehdi artık cezaevinden çıkamayacağına emindir. Ailesine ve özgürlüğüne kavuşma umudunu tamamen kaybetmiştir. Ona tuzak kurarak cezaevinde kalmasına sebep olan Veysi'den intikam almaya karar verir. Cengiz'in ise Mehdi için bambaşka gelecek planları vardır.

Zeynep artık Mehdi'yi cezaevinden çıkarmanın tüm yollarının tıkandığını düşünürken gelen bir telefon her şeyi değiştirir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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