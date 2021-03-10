TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 35. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın evlenme teklifini kabul eden Zeynep için artık yepyeni bir hayat sayfası açılmıştır. Tam bu esnada gelen telefonla geçmiş yaşamı ve travmaları tetiklenir. Önünde iki yol vardır. Ya her şeyi görmezden gelip Barış'la mutlu bir hayata yelken açacak ya da kendisi ile aynı kaderi yaşayanlara yardım edecektir. Zeynep'in geçmişe mücadelesi bitmemiştir ve atacağı her adım onu daha da eskilere gönderir.

Barış ve Zeynep'in evleneceği haberi Sakine'nin itirazlarına rağmen Nermin'in evinde sevinçle karşılanır. Ama bu sırada Benal yaşadıklarına katlanamayıp herkesi etkileyecek bir hamle yapar.

Barış'ın evinde ise Özlem bu evliliğe engel olmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Asıl kıyamet ise Mehdi bu haberi öğrendiğinde kopacaktır. Zeynep'in çocukluk yaralarını sarabilmesi için önemli bir karar vermesi gerekir.