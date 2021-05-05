Kripto para piyasasında Dogecoin fırtınası esmeye devam ediyor. Dogecoin son 24 saatte yüzde 56 değer kazandı. Dogecoin ilk kez 0.69 doları görürken toplam piyasa değeri ise 90 milyar dolara yaklaştı.

Dogecoin son 1 haftada yüzde 132 yükselirken 2021 genelindeki yükselişi yüzde 14.200 oldu. Dogecoin'in son yükselişinin özel bir sebebi bulunmuyor. Uzmanlar yaşanan yükselişi ağırlıklı olarak spekülatif bir hareket olarak değerlendiriyor. Ancak yükselişte kripto para platformu eToro'nun Dogecoin'i listeleme kararı da etkili oldu.

Dogecoin 2013 yılında aslında kripto paralarla dalga geçmek amacıyla yaratıldı. Yaratıcıları insanların düşünmeden her kripto paraya yatırım yaptığını göstermek istiyordu. Bu absürtlüğü vurgulamak amacıyla da logosunda bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpek kullanıldı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk tam olarak bu ironi sebebiyle Dogecoin'i desteklediğini defalarca açıkladı. Yani teknolojisine veya sunduğu yeniliklere herhangi bir hayranlık duymuyor.

İşte şaka olarak başlayan Dogecoin bugün toplam piyasa değeri bakımından Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin'in ardından 4. en büyük kripto para konumuna geldi.

ETHEREUM REKOR KIRIP DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dogecoin rekor üstüne rekor kırarken Bitcoin'deki kararsız seyir sürüyor. Dün 56.000 doları üzerine tırmanan Bitcoin bugün 54.500 dolara geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3 değer kaybetti.

Ethereum ise dün ilk kez 3.500 doların üzerine tırmandı ve 3523 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak gelen kâr satışlarıyla bugün 3.300 dolara geriledi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 74'ü dolar bazında değer kaybı yaşadı.