Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Dogecoin nedir, nasıl alınır? 15 Mart 2021 Dogecoin kaç TL, kaç Dolar?

Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın tweetleriyle popüler olan ve haftalardır sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dogecoin araştırılıyor. Ekonomi dünyasının gündeminde kripto paralar var. 15 Mart güncel Dogecoin fiyatları nedir? Kripto para Dogecoin kaç TL, kaç Dolar? Dogecoin nedir, nasıl alınır?

Dogecoin nedir, nasıl alınır? 15 Mart 2021 Dogecoin kaç TL, kaç Dolar?

Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her şey merak konusu. Uzun süre ekonomi dünyasını meşgul eden Bitcoin'den sonra Dogecoin de ekonomi dünyasında araştırılan kripto paralardan biri oldu. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte yükselen ama ardından düşüşü önlenemeyen Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç TL, kaç Dolar? Dogecoin neden yükseliyor?

DOGECOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Dogecoin (DOGE) 0,4998 TL
Dogecoin (DOGE) 0,0553 Dolar

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi
TCMB'nin 2020 yılı dönem karı 34,5 milyar lira oldu
PARATCMB'nin 2020 yılı dönem kârı açıklandı
Emtia piyasasında karışık seyir
PARAEmtia piyasasında karışık seyir
2021 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gelişmeleri açıklandı
PARABütçe şubatta fazla verdi
Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
PARAYeni haftada gözler merkez bankalarında
Hindistan kripto para birimlerine yasak getirmeye hazırlanıyor
PARAHindistan kripto paraları yasaklayabilir
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
PARAHazine'den 2 ihale
Güncel kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları son rakamlar
PARABankaların kredi faiz oranları
TARİHİ REKOR! Son dakika haberi: Bitcoin 60.330 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü
PARABitcoin'de yeni rekor
Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları güncel
PARABankaların kredi faiz oranları