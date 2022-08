Sağ beyniniz mi yoksa sol beyniniz mi baskın? 0:00 / 0:00

Beynimiz bir sinir demeti ile ayrılmış sağ ve sol yarım küreden oluşuyor. Sol beyin vücudun sağ tarafı için hareketi kontrol ederken, sağ beyin vücudun sol tarafını yönlendiriyor. Bilgi işleme, kısa süreli ve uzun süreli bellek depolama, duyusal veri toplama, dil, mantıksal akıl yürütme ve daha fazlası gibi farklı işlevlerden farklı sinir bölgeleri sorumludur. Sık sık sağ beyin sol beyin, hangi beyin yarımızı kullanıyoruz sorularını duymuşsunuzdur. Aslında yanlış olan kanı şu; sağ beyin ve sol beyin birbirinden bağımsız değil işbirliği içinde çalışıyor.

Ama her bir yarım kürenin biraz daha farklı sorumlulukları var. Peki bizim beynimizde hangisi daha baskın ve bu benim nasıl işime yarayacak? Beyninizin sol veya sağ tarafının baskın olması, güçlü ve zayıf yönlerinizi, düşünce süreçlerinizi ve hangi kariyerde başarılı olacağınızı belirlemeye yardım eder.

Düşüncenizde çoğunlukla analitik ve mantıksal karar veriyorsanız, sol beyinli olduğunuz söylenir. Beynin sol yarımküresi konuşma ve dil açısından daha baskın. Bu nedenle, beyninin sol yarısını kullananlar kelimeleri etkin kullanmada, mantıksal düşünmede, matematikte, gerçekçi yaklaşımda daha iyidir. Hedefleri konusunda spesifikleşiyorlar, yani hedeflerine tam olarak nasıl ulaşmaları gerektiğini planlıyorlar ve gerçekçi hedefler kuruyorlar. Her şeyi çok detaylı düşünme eğilimindedirler ve büyük resmi gözden kaçırabilirler. Bu, sağduyulu akıl yürütmeyi engelleyebilir ve mükemmeliyetçi eğilimleri teşvik edebilir. Ancak, ayrıntılara çok dikkat etmek, matematik ve fen gibi detay odaklı dersler söz konusu olduğunda gerçekten faydalı olabilir. Yönergeleri okumakta iyidirler. Önlerine konulan her adımı yakından takip ederek, eldeki görev üzerinde etkili bir şekilde harekete geçebilirler. Onları bir sonraki adıma ve nihai hedefe götürecek her adıma odaklanma eğilimindedirler. Konuşma becerisi, mantık yürütme, hesaplama ve akıl yürütme becerisi oldukça gelişmiştir.

SOL BEYİNLİ İNSANLAR HANGİ KARİYERLERE YÖNELMELİ?

Kendinizi problem çözmeyi seven mantıklı, analitik ve organize bir kişi olarak görüyorsanız, sol beyinlisiniz demektir. Sol beyinli insanlar avukat, inşaat mühendisi, bilim adamı, bilgisayar programcısı ve muhasebeci olarak kariyer yapabilirler. Avukatlar müvekkillerini mahkemede temsil eder, yasal belgeler hazırlar, yasaları ve yönetmelikleri yorumlar ve davaları analiz eder. İnşaat mühendisleri proje sahalarındaki inşaatı denetler, teknik tavsiyelerde bulunur, projeleri değerlendirir, malzemeleri hesaplar ve test eder, ilerlemeyi denetler ve takip eder. Bu iş, analitik düşünen ve ayrıntılara çok dikkat eden insanları gerektiriyor.

Beynin sağ tarafı ise ifade edici ve yaratıcı görevlerde en iyisidir. Duygularını çok daha edebi ve ilgi çekici bir dille ifade edebilirler, müzik becerileri oldukça iyidir, karşısındakinin duygularını okuyabilir, hayal gücü sezgisellik ve yaratıcılıkta oldukça beceriklidirler.

Peki, "sağ beyinli insanlar" nasıldır? Daha duygusal, sezgisel ve yaratıcı olarak tanımlanırlar. Genellikle sanatçı, psikolog veya yazar olmak gibi yaratıcı ifade ve özgür düşünmeyi içeren kariyerlerde başarılı olurlar.



Buraya kadar öğrendiklerimizden sonra yeni bilgi ise bizim hem sağ hem sol beynimizi ortak kullandığımızdır. Örneğin, araştırmalar, beynin her iki yarısı birlikte çalıştığında matematik gibi konulardaki yeteneklerin en güçlü olduğunu göstermiştir. Bugün, beynin iki tarafının çok çeşitli görevleri yerine getirmek için işbirliği yaptığını ve iki yarım kürenin ortak sinir demeti aracılığıyla iletişim kurduğunu biliyoruz. Örneğin, sol beyin konuşma kelimelerini seçmede ve ifadenin sözdizimini çözmede uzmanlaşmıştır. Sağ beyin ise, dilin duygusal özelliklerine daha duyarlıdır, tonlama ve vurgu taşıyan yavaş konuşma ritimlerine uyumu sağlar.

SAĞ BEYİN Mİ YOKSA SOL BEYİN Mİ BASKINIM?

Beyninizde hangi yarım kürenin baskın olduğundan emin değilseniz, cevap kulağınız kadar yakın olabilir. Huffington Post bir araştırmanın, cep telefonunuzda sohbet ederken kullandığınız kulağın beyin baskınlığını ortaya çıkarabileceğini belirlediğini bildiriyor. Sağ kulağını kullanmayı tercih eden kişiler genellikle sol beyin baskındır. Tabii bunun bir genelleme olduğunu unutmayalım.