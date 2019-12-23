Reuters

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, Akdeniz'in doğusunda keşfedilen doğalgazın Avrupa pazarına taşınması için bir doğalgaz boru hattı inşası için anlaşmayı 2 Ocak'ta yapacak.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in makamından dün yapılan açıklamaya göre, EastMed adı verilen boru hattının

Atina'daki imza törenine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades ve Mitsotakis katılacak.

Anlaşmanın İtalya da imza attıktan sonra nihai halini alacağı belirtilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.