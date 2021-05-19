Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü ile Türkiye'nin en büyük kuş gözlem istasyonlarından Iğdır-Aras Kuş Cenneti, barındırdığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına dikkatin çekilmesi için "9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'nin 81 ilinde gözlemler yapıldı. Bu kapsamda Kars'ta da KuzeyDoğa Derneğince Kuyucuk Gölü ve Iğdır-Aras Kuş Cenneti ve bölgede yapılan çalışmada, bir günde 170 türden 4 bin 378 göçmen kuş sayıldı.

EN FAZLA TÜR SAMSUN'DA KAYDEDİLDİ

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, göçmen kuşlar için önem taşıyan sayısız doğal alana sahip Türkiye'de "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bu yıl "Kuşlar gibi şarkı söyle, uç, süzül. Onlar gibi ol, onlar gibi hisset" temasıyla çalışma yaptıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"En fazla tür Samsun'da kaydedildi. Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, KuzeyDoğa Derneği kuş sayımı için 787 kilometre yol katederek 17 saat aralıksız gözlem yaptı. Kars ile Iğdır'daki gözlemlerimizde 24 saatte 170 türden 4 bin 378 kuş saydık. Türkiye ve dünyada yaklaşık 30 bin kişi, sabahın ilk ışıkları ile kuşlar için önemli alanlara gitti. KuzeyDoğa ekibi, Kars ve Iğdır'da iki takım ile sayıma başladı. Güzel havada kuşların da keyfi yerindeydi. Bu zorlu görevde iki ildeki takımlar da kendi aralarında da yarıştı. Günün sonunda ise kazanan kuşlar oldu. Dünya çapında toplamda 7 bin 127 türden 1 milyondan fazla kuş gözlemlendi."

TÜRKİYE'DEKİ 186 GÖZLEMDE 279 TÜR BELİRLENDİ

Çoban, bu yıl Peru'nun 1314 tür ile 1'inci, Türkiye'nin ise 279 tür ve 186 gözlem ile 189 ülke arasında 31'inci sırada yer aldığını belirterek en çok gözlem kaydının 72 bin 825 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığını dile getirdi.

Etkinlikle kuşların uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkatin çekildiğini aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal yaşam alanlarının bozulması ve yok edilmesi, iklim değişikliği, kediler gibi istilacı türler, kaçak avcılık, zehirlenme, yumurta toplama, yüksek gerilim hatları gibi doğal olmayan bariyerler gibi tehditlerden dolayı yüzlerce kuş türünün popülasyonu azalmaktadır. Dünyada, kuş türlerinin yüzde 14'ünün soyu tehlike altında, yüzde 9,3'ünün de soyu tehlikeye girmek üzere. Bu rakamlar, diğer canlılar için daha da yüksek."

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