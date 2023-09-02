Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da semalarında heyecana yol açan görüntü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık, 'meteor düştü' iddialarına yol açtı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Doğanşehir ilesinde 20.15 sıralarında 'meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi.

Adıyaman ve Şanlıurfa’da da vatandaşlar bir ışık gördüklerini belirterek, meteor düştüğünü iddia etti. Birçok ilde de görüldüğü ileri sürülen cismin göktaşı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Batman ve Tunceli´de de gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi, heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü, ışık huzmesi ile bir anda aydınlandı. Birçok kişi, yaşananların gök taşı düşmesi olarak nitelendirerek, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Diyarbakır´da da görüntülenen o anlar, cep telefonu kameraları ve güvenlik kameralarına yansıdı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Elazığ’da saat 20.00 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi heyecan oluşturdu. Görüntü 'Meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, söz konusu anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Elazığ semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Işık saçan cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı.

Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu. Mavi ve kırmızı ışık saçan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.