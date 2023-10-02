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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Doğucan Haspolat'ın hedefi A Milli Takım formasını giymek - Futbol Haberleri

        Doğucan Haspolat'ın hedefi A Milli Takım formasını giymek

        Sezon başında Trabzonspor'dan Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Doğucan Haspolat, Belçika'da başarılı olarak A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:26
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        Doğucan Haspolat'ın hedefi milli takım
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        Belçika'da Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını cevaplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Westerlo'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Gelmeden 4 gün önce Westerlo'nun hocasıyla görüştüm, 4-5 gün sonra transferim oldu. Çok hızlı oldu. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

        Hedefleri olan bir futbolcu olduğunu aktaran Doğucan Haspolat, "Her Türk insanı milli takımda oynamak ister. İnşallah burada iyi oynarım ve milli takıma giderim." ifadelerini kullandı.

        A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacağına inandığını dile getiren Doğucan, "Katılma şansımız tabii ki var. Türk Milli Takımı iyi bir takım ve bence şampiyonada olacaktır." şeklinde konuştu.

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        - "Kariyerimin iyi gittiğini düşünüyorum"

        Hollanda'da doğup büyüyen ve bu nedenle Westerlo'ya uyum sürecinde sıkıntı yaşamadığını aktaran Doğucan, şunları kaydetti:

        "Hollanda'da doğup büyüdüm. Futbola orada başladım. 2020'de Türkiye'ye gittim, orada oynamayı çok istiyordum. Türkiye'de güzel seneler geçirdim. Büyük bir kulüpte oynadım. O da güzel bir tecrübeydi. Şu ana kadar kariyerimin iyi gittiğini düşünüyorum. Çok tecrübe kazandım, o tecrübeyi buraya getirmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma burada yardımcı olmak istiyorum."

        Doğucan, "Bir gün yeniden Süper Lig'e dönmek ister misin?" sorusuna, "Her şey olabilir. Benim ilk hedefim Westerlo'ya odaklanmak, maçlar kazanmak ve oynamak. Önce Westerlo'ya odaklanacağım, sonrasına bakacağım. Tabii ki olabilir." yanıtını verdi.

        - Busquets ve Kante

        "Agresif bir oyuncuyum. Top kazanmayı ve basit oynamayı seviyorum." sözlerini kullanan Doğucan Haspolat, futbol dünyasında beğendiği isimleri ise şöyle anlattı:

        "6 numarada Busquets'i izlemeyi çok seviyorum. Kante'yi birkaç sene önce seviyordum. Çok top kazanıyordu. Busquets ve Kante'yi beğendiğim isimler arasında söyleyebilirim."

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