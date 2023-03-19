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Doğukan Manço, annesini paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye

Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı. Manço, annesine "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" diyerek, övgü dolu sözlerde bulundu

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Doğukan Manço, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı.

  • "CANIM ANNEM"

    Doğukan Manço, gönderisinde "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" ifadelerini kullanarak, annesi Lale Manço Ahıskalı'ya övgü dolu sözlerde bulundu.
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Ajda Pekkan ile annesi Nevin Pekkan
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

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  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Demet Şener ile annesi Naime Şener
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile annesi Gamze Yücer
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ve annesi Ayşen Şener
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli ile annesi
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Şilan Makal ile annesi
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Merve Dizdar ile annesi Yıldız Dizdar
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Mabel Matiz ile annesi Maya Karaca
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Naz Çağla Irmak ile annesi Hülya Gülşen
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Ahmet Kural ve annesi Sema Kural
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Boğaç Aksoy ile annesi Güliz İncekara
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Şevval Şahin ile annesi
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zara ve annesi Hatice Yılmaz
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu ve annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Zeynep Sever Demirel ve annesi Mefaret Demirkaya
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Elçin Sangu ile annesi Müyesser Ses
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Merve Boluğur ve annesi Nehra Boluğur
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Öykü Çelik ile annesi
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
  • Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı: Kim der bu güzel kadına 70 diye - Magazin haberleri

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman

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